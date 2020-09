Alles is anders bij Barney 2.0

Slechts drie Nederland­se atleten sluiten af in Diamond League Doha

18:01 Slechts drie Nederlandse atleten staan op de startlijsten van de laatste wedstrijd uit de Diamond League komende vrijdag in Doha. Liemarvin Bonevacia loopt in het atletiekstadion in de hoofdstad van Qatar de 400 meter, Zoë Sedney komt uit op de 100 meter horden en Eva Bastmeijer mag meedoen bij het verspringen.