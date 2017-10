Alleen Hamilton sneller dan Verstappen bij tweede vrije training

Verstappen liet 1.35,065 als snelste ronde in Austin noteren, de Britse WK-leider Hamilton was in zijn Mercedes bijna 0,4 seconde sneller: 1.34,668.



Verstappen legde in de tweede oefensessie 30 ronden af. Hamilton reed er 26. Sebastian Vettel kwam tijdens de tweede vrije training slechts tot negen rondjes. De Duitser liet nog wel in zijn Ferrari de derde rondetijd noteren: 1.35,192. Verstappen klokte tijdens de eerste training de vierde tijd. Ook in die sessie was Hamilton het beste op dreef.



,,De auto was goed vandaag'', liet Verstappen. ,,Het is natuurlijk lastig voorspellen hoe het in de race zal zijn, maar tot nu toe liep alles goed. Ondanks de gridpenalty die we gaan krijgen, hebben we vandaag het normale programma afgewerkt'', meldde hij op zijn website Verstappen.nl. Volgens de laatste berichten moet hij zondag tien plaatsen terug in de startopstelling vanwege het gebruik van een nieuwe motor, zijn zesde, en dat levert een straf op.



Vlak voor het begin van de eerste vrije oefensessie maakte Red Bull bekend dat de Nederlander de komende drie jaar voor de Oostenrijkse renstal blijft rijden. Verstappen tekende tot en met 2020 bij. Voor het geld heeft hij het niet gedaan, verzekerde hij bij Ziggo Sport.



,,Het hoort nu eenmaal bij de Formule 1, maar ik wil winnen. Als ik honderd Grand Prix's kan winnen doe ik het liever gratis dan dat je niks wint, maar wel 100 miljoen op de bank hebt staan.''