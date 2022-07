Alle ogen vandaag op Nick Kyrgios: riskeert hij derde boete door schenden kledingvoorschrift?

Tim van Rijthoven na afmelding recht­streeks in hoofdtoer­nooi Newport

Tim van Rijthoven is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het tennistoernooi in Newport, dat maandag begint. De Nederlander, die zondag tegen Novak Djokovic strandde in de vierde ronde op Wimbledon, was eerste reserve maar schuift door naar het hoofdtoernooi na de afmelding van de Amerikaan Jenson Brooksby.

5 juli