Alle kwartfinales Roland Garros op overdekt centrecourt

Scorings­drift van Swift is in Nederland ongeëven­aard

18:52 MIDDELBURG - Van álle 315 Nederlandse standaardploegen scoort Swift gemiddeld veruit het meest. Na de dikke overwinningen op HKV (42-21) en VEO (40-19) heeft de Middelburgse overgangsklasser precies halverwege de zaalcompetitie een moyenne van liefst 32,3. Dat is ongekend. ,,We spelen heel direct”, legt topschutter Stephan den Boer uit. ,,We verspillen geen tijd aan onnodige passes”, voegt coach Dennis Plantinga eraan toe.