Alexander Zverev sloopt racket uit pure frustratie: ‘Alles ging mis deze schijtweek’

,,Ik kan zeggen dat ik last heb van een verkoudheid of iets dergelijks, maar ik ben eerlijk. Ik mankeer niets. Ik heb gewoon een schijtweek gehad, alles ging mis”, aldus Zverev, die bij afwezigheid van Novak Djokovic na Daniil Medvedev de hoogst geplaatste speler was.

De olympisch kampioen van Tokio en winnaar van de laatste ATP Finals kon de verwachtingen opnieuw niet waarmaken op een grandslamtoernooi. Zverev draait al jaren mee in de top, maar op de majors wil het steeds maar niet lukken voor de 24-jarige tennisser uit Hamburg. Zijn beste prestatie was het bereiken van de finale van de US Open in 2020. Een grandslamtitel ontbreekt nog altijd op zijn erelijst, waarop wel al negentien ATP-titels staan.

Volledig scherm Het racket van Alexander Zverev. © AFP

,,Uiteindelijk was ik gewoon niet goed genoeg. Hoe dat kan? Ik heb daar geen verklaring voor”, aldus Zverev, die uit frustratie over zijn spel in de tweede set een racket kapot sloeg. ,,Zulke dingen doe ik niet zomaar. Als je zo slecht speelt, dan helpt niets. Dit was mijn slechtste partij sinds Wimbledon vorig jaar.” Zverev verloor toen in de vierde ronde van een andere Canadees, Felix Auger-Aliassime.

,,Ik was niet fris, mijn lichaam voelde loom aan. Het was een slechte week. Ik speelde verschrikkelijk. Ik wilde dit toernooi winnen en de nummer 1 van de wereld worden, maar gezien mijn spel verdiende ik het niet. Ik blijf er alles aan doen om ooit een grandslamtitel te veroveren.”