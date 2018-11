Alexander Zverev naar tennistoernooi Rotterdam

Rick de Nooijer geeft alles om op de Spelen te komen

7:00 MIDDELBURG - Vier dagen in de week van Middelburg naar Roosendaal reizen is ondertussen gewone kost geworden voor de 22-jarige Rick de Nooijer. Dat doet hij namelijk voor zijn passie: boksen. Die passie ontstond in zijn jeugd in de Zeeuwse hoofdstad tijdens kickbokslessen. Nu, vijf jaar later, heeft hij het zo goed onder de knie dat De Nooijer al tegen de besten van Europa vecht.