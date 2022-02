Alexander Zverev krijgt na diskwalificatie ook maximale boete voor belagen umpire

Volgens de ATP, de belangenbehartiger van tennissers, is het de maximale straf voor dergelijke misdragingen. De ene helft van de bedrag heeft hij gekregen voor ‘verbaal geweld’, de andere helft is hem opgelegd vanwege ‘onsportief gedrag’. Tevens moet Zverev zijn in Mexico verdiende prijzengeld, ruim 28.000 euro, afstaan en hij ontvangt op het toernooi geen punten voor de wereldranglijst.

Na het voorval bood Zverev zijn excuses aan voor zijn daden. ,,Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe zeer ik spijt heb van mijn gedrag”, liet hij in een verklaring weten. ,,Ik heb me verontschuldigd bij de umpire want mijn gedrag tegenover hem was verkeerd en onacceptabel. Ik ben alleen maar teleurgesteld in mezelf. Dit had niet mogen gebeuren, er zijn geen excuses. Ik verontschuldig me ook tegenover mijn fans, het toernooi en de sport waarvan ik houd.”