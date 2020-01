Alexander Zverev heeft geen kind aan Andrei Roeblev

video Vlissingen kan het na opstootje met 10 man niet bolwerken tegen FC Boshuizen

7:21 VLISSINGEN - In de strijd om de tweede plaats moest Vlissingen zondag een stevige nederlaag slikken in de eerste klasse B. Op eigen veld was nummer twee FC Boshuizen in een tumultueuze wedstrijd met 1-4 te sterk. Het was pas de tweede nederlaag van het seizoen voor de Zeeuwse formatie van trainer Kevin Hollander.