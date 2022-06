Aleksandrova zorgt voor verrassing met zege op Sabalenka in finale Rosmalen

Het titelre­cept voor Tjoba: het beste korfbal en een snufje geluk

's-HEER HENDRIKSKINDEREN - Op het moment dat Tjoba in de kampioenswedstrijd met 2-7 achter kwam, bracht Jurgen de Kunder wat pit in zijn spel. Met onder meer twee belangrijke ‘steals’ in de verdediging gaf hij aan dat de ploeg uit ‘s-Heer Hendrikskinderen zich op het moment suprême niet de kaas van het brood moest laten eten. ,,Op zo’n moment moet er iemand opstaan. Deze keer was ik dat”, zei hij na afloop van het duel met ODO. ,,Ik dacht: het gaat ons niet gebeuren dat we verliezen...”

