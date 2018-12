Alcinas sleutelt dag na uitschakeling van Wright alweer aan auto’s

Door Yorick Groeneweg



De speciaal voor het WK ontworpen kerstoutfit van Peter Wright kan na één ronde alweer in de kast. De excentrieke Schot, in 2014 nog finalist, werd gisteravond uitgeschakeld door Toni Alcinas. De 39-jarige Spanjaard was er zelf ook door verrast. ,,Ik was blij dat de kerstman hier al was.”



Veel krijgt Alcinas doorgaans niet cadeau. Hij dart internationaal, maar werkt daarnaast nog elke dag met zijn stevige handen. In zijn woonplaats Campos heeft hij een autogarage, samen met zijn vader Guillem. ,,Hij is 65 jaar oud, voor hem is het dus zijn laatste jaar. Misschien kunnen we de garage verkopen als ik door dit toernooi bij de top 32 van de wereld kom.”