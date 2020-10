Albies helpt Braves met homerun aan zege bij start play-off finale tegen Dodgers

Transfer­vrije Janmaat wacht op een eredivisie­club: ‘De knie is in orde’

12 oktober Daryl Janmaat (31) is weg bij Watford. De rechtsback liet zijn nog twee seizoenen doorlopende verbintenis ontbinden en is vrij om te gaan of staan waar hij wil. De 34-voudig ­international zou eerdaags ­zomaar kunnen terugkeren in de eredivisie.