Alaphilippe wint Ronde van Groot-Brittannië

VIDEO Sherief Tawfik is beul van rood gekleurd OFC

16:32 GOES - Goes heeft ook zijn derde wedstrijd in de derde divisie omgezet in een driepunter. In een bewogen duel met medekoploper OFC uit Oostzaan won de ploeg van trainer Rogier Veenstra op de valreep met 2-1. Sherief Tawfik was ver in blessuretijd de gevierde man.