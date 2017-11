Afkorting NAC komt voorbij in Duitse televisiequiz

RUDESTATS Historisch ope­nings­kwar­tier Vlissingen

8 november Vier tegengoals in het eerste kwartier. Het overkwam Vlissingen zondag tegen Groene Ster. Is het uniek? Het moet haast wel. In de afgelopen 70 jaar heeft Vlissingen het echter nog nooit meegemaakt. Voor de routiniers onder ons: in die periode was 25 minuten de max.