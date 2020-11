Afgrijselijke blunder na terugspeelbal Sinkgraven bezorgt doelman schaamrood op de kaken

Bundesliga Werder pakt punt bij Bayern, Bosz wint nipt met Leverkusen, Weghorst scoort voor Wolfsburg

17:51 Bayern München heeft in de jacht op een nieuw landskampioenschap in Duitsland punten laten liggen. In de eigen Allianz Arena hield Werder Bremen de recordkampioen op 1-1. Verder pakte trainer Peter Bosz met Bayer Leverkusen nipt de drie punten, terwijl Wout Weghorst trefzeker was voor een winnend VfL Wolfsburg.