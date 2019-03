Afgang voor Barney in Ahoy

Als de Premier League Darts na twee speelronden in Rotterdam verder gaat, zal dat zonder Raymond van Barneveld zijn. Hoewel de 51-jarige Haagse dartslegende het donderdagavond in Ahoy nog opneemt tegen Michael van Gerwen, is hij na zijn nederlaag (1-7) woensdagavond tegen Daryl Gurney al uitgeschakeld.

Door Yorick Groeneweg



Genieten was er toch al niet bij, vertelde Raymond van Barneveld voor zijn partij in Ahoy tegen Daryl Gurney. Ja, misschien na afloop. Maar alleen bij winst. Dat kwam er niet van, zoals al zo vaak in het afscheidsjaar van Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen kreeg vanwege zijn status nog wel een wildcard voor de prestigieuze Premier League, maar is nu als eerste uitgeschakeld.

Uitslagen

• Gerwyn Price - Michael Smith 5-7

• James Wade - Dimitri Van den Bergh 6-6

• Rob Cross - Mensur Suljovic 5-7

• Peter Wright - Michael van Gerwen 1-7

• Raymond van Barneveld - Daryl Gurney 1-7 Aan de steun van het publiek lag het niet. Het dak ging eraf in Ahoy, waar het ‘Barney Army’ de hele avond al door de grote zaal galmde. Ondanks het grootse onthaal keek de emotionele Van Barneveld vanaf het begin al tegen een achterstand aan en dat kwam ook niet meer goed tegen de Noord-Ier die vorige week in Berlijn Michael van Gerwen nog versloeg.



Gisteren pakte de eerste partij van de avond ook al slecht uit voor Van Barneveld. Michael Smith, de speler die het kortst op hem stond in het klassement, liep twee punten uit. Daar zag het overigens niet naar uit, maar Gerwyn Price miste twee wedstrijdpijlen om af te sluiten op 6-6. Het werd daarentegen 7-5 voor Smith, die zich naast Price zette.



Het was de zoveelste beproeving voor ‘Barney’, die deze week nog aangaf dat het hem steeds meer moeite kostte om zich op te laden voor een nieuwe partij. Ondanks een zaal vol oranje verklede fans, moest het lood hem in de schoenen zijn gezakt. Er was slechts nog een theoretische kans om door te gaan: twee keer winnen. Eerst van Gurney en vandaag ook nog van wereldkampioen Michael van Gerwen. En zelfs dan is het nog maar de vraag of het genoeg is om niet uitgeschakeld te worden.

Zijn tegenstander van gisteravond, Daryl Gurney, keek bijzonder uit naar het treffen met de afscheidnemende dartslegende. ,,Ik geniet altijd van zijn opkomst, dat is al speciaal. Daarna moet de knop om, zodat ik een goed resultaat kan halen.” Een punt was voor hem genoeg om zeker te zijn van deelname aan het tweede deel van de Premier League.

Raymond van Barneveld voor zijn partij tegen Daryl Gurney.

Goed voorbereid kwam de Noord-Ier het podium op. Hij verwachtte al een lastige avond omdat het hele publiek achter Van Barneveld zou staan. Speciaal daarvoor deed hij oordoppen in. Dat was nodig ook. Het geluid dat de 9500 toeschouwers voorbrachten was oorverdovend. Hoe later, hoe harder het ‘Barney Army’ wel door de Rotterdamse evenementenhal leek te galmen.

Raymond van Barneveld en Daryl Gurney.

Van Gerwen daarentegen heeft alles nog om voor te spelen. Gisteren nam de nummer 1 van de wereld weer de leiding in de Premier League door Peter Wright met 7-1 te verslaan.Rotterdam staat vanavond en morgen in het teken van topdarts. In Ahoy staat de eerste van twee avonden in de Premier League op het programma. We volgen hier de partijen van Raymond van Barneveld, die bezig is aan zijn afscheidstoernee, en Michael van Gerwen.