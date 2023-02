ABN AMRO Open | Compleet speelschema in Rotterdam

Geldflaters Een dure bruiloft, negen maanden later uit elkaar: ‘Bij echte liefde hoef je niet met geld te smijten’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Martijn (51) die ooit 20.000 gulden uitgaf aan een bruiloft, het huwelijk liep negen maanden later op de klippen.

