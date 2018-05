Aanvaller Petra Kvitova aangehouden

Verliezen is voor DwO’15 enige kans op nacompeti­tie

0:13 VLISSINGEN - De voetballers van DwO’15 zitten in een bijzondere situatie. Wil de vierdeklasser zaterdag op de slotdag kans houden op een plaats in de nacompetitie, dan is verliezen de enige kans. Bij voorkeur met een aantal goals verschil.