Aan degraderen denken ze niet bij BC Vlissingen: ‘De jongens kunnen allemaal basketballen’

VLISSINGEN - BC Vlissingen lijkt eindelijk zijn vorm gevonden te hebben. De ploeg van coach Rakhes Angnoe speelde vrijdagavond in de eerste divisie een vier-puntenwedstrijd tegen BC Virtus. De Vlissingers boekten een overtuigende zege. Eindstand: 91-56. Voor de Zeeuwse equipe is het te hopen dat de overwinning het begin van een nieuw tijdperk is.