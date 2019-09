Aad de Mos kan weinig met kritiek op Twitter: ‘Het is geen agressiviteit, maar duidelijkheid’

Afgelopen weekend gaf De Mos onder anderen Hugo Borst een veeg uit de pan en hekelde hij ‘theaterboy’ Nico Dijkshoorn en Kenneth ‘FC Perez’. Dat kwam de oud-trainer van onder meer Ajax en PSV op flink wat kritiek te staan op Twitter. Zo vragen volgers zich af of De Mos soms is gehackt door Frits Wester. Of dat hij last heeft van woedeaanvallen. Niets van dat alles, verzekert de in Acht woonachtige analist.

,,Ik doe gewoon wat ik altijd doe. Het is geen agressiviteit, maar duidelijkheid. Grijze muizen zijn er genoeg”, vindt De Mos. ,,Ik begrijp het wel. Twitter is allang een oubollig medium geworden met al die knuffeltwitteraartjes. Iedereen heeft een mening over jou, over mij. Sommigen gebruiken mij ook in columns. Waarom zou ik dan niets mogen zeggen? Mensen die onder de gordel werken, mogen ook wel eens een tikkie op de neus krijgen.”

Zolderkamerriddertjes

In gesprek met Omroep West sprak De Mos begin deze week al over ‘zolderkamerriddertjes’. Degenen die de geboren Hagenaar op Twitter beledigend toespreken, hoeven niet op al te veel mededogen te rekenen. De Mos laat zich sowieso niet van zijn stuk brengen door een scherpe reactie hier en daar. ,,Ik zie veel meer dan de doorsnee analist, journalist of coach, want ik heb veel vrije tijd. Ik heb m’n handen vrij, heb ervaring van hier tot Tokio en zit nog volledig in het moderne voetbal. Dan geef ik mijn mening.”

Dat laat De Mos, die op Twitter actief is onder de naam @aad300, ook in zijn eigen kring niet na. ,,Ik heb een select gezelschap vrienden, met wie ik dingen bespreek. Bakkie, krantje erbij, even alles doornemen. En dan het liefst op het fietsje terug langs de Philips Fruittuin en De Herdgang, want daar is geen stikstof en CO2. Als ik dan zie dat er op donderdag bijvoorbeeld elitetrainingen zijn, dan drink ik daar nog een bakkie. Weet je wat het is: Twitter en Instagram, het zijn gewoon nieuwe fenomenen. Sommigen hebben niks te verbergen, zoals Ronald Koeman en Jack van Gelder. Dat zijn Twitteraars van het eerste uur, zij waren er als de kippen bij. Anderen blijven daarin gewoon achter.”

