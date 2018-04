8 miljoen geëist na geprik met naalden bij dopingtests

Dujardin geniet in Zeeland: ‘Perfect moment om seizoen te beginnen’

9 april NIEUW- EN SINT JOOSLAND – Dressuuramazone Charlotte Dujardin was afgelopen week dé publiekstrekker bij het CDI3 Zeeland Outdoor International. De 32-jarige Engelse is meervoudig wereldkampioene en pakte al driemaal goud op de Olympische Spelen. Na haar vierde en laatste optreden in Nieuw- en Sint Joosland nam ze de tijd om aan de PZC uit te leggen wat precies het idee was achter haar bezoek aan Zeeland.