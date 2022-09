64 keer matchfixing in tennis leidt tot levenslange verbanning van Chileen

LIVE Nations League | Martínez verrast bij Rode Duivels met Debast, Bale op de bank bij Wales

In het Koning Boudewijnstadion ontvangt België het Wales van bondscoach Robert Page. Het duel uit de groep van Oranje, dat tegelijkertijd in Warschau in actie komt tegen Polen, staat in Brussel onder leiding de Turk Ali Palabiyik. De Rode Duivels moeten winnen om kans te blijven maken op de Final Four van de Nations League. Volg het duel van Oranje vanaf 20.45 uur hier.

19:43