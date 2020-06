42 spelers Rostov in quarantaine: jeugdteam verliest met 10-1 van hoofdmacht Sochi

Kustmara­thon hakt voor 1 juli knoop door

10:50 ZOUTELANDE - De organisatie van de Kustmarathon houdt Zeeland nog even in spanning. De beslissing over het doorgaan van de achttiende editie op 2, 3 en 4 oktober is nog niet gemaakt. Maar in een persbericht meldt men dat de knoop voor 1 juli wordt doorgehakt.