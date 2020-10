20 Grand Slam-titels in beeld: het prachtige palmares van veelvraat Nadal

Het jaar 2020 mag met recht een bijzonder jaar genoemd worden, maar ook in tijden van corona doet de Spaanse toptennisser Rafael Nadal wat hij in het verleden al zo vaak deed: Roland Garros winnen. Daarmee evenaart de gravelkoning het record van rivaal Roger Federer met twintig Grand Slam-titels. Zijn prachtige palmares in foto’s.

1. Roland Garros (2005)

In 2005 boekt Rafael Nadal zijn eerste Grand Slam-titel door in de finale van Roland Garros de Argentijn Mariano Puerta te verslaan. Nadal wint in vier sets: 6-7, 6-3, 6-1 en 7-5.

Volledig scherm Rafael Nadal wint in 2005 voor het eerst Roland Garros, tevens zijn eerste Grand Slam-titel. © AFP

2. Roland Garros (2006)

Het jaar daarop verdedigt Nadal met succes zijn titel in Parijs. In wederom vier sets weet hij de eindzege veilig te stellen (1-6, 6-1, 6-4 en 7-6). Dit keer wint de Spanjaard van Roger Federer, de eerste van veel schitterende finales tussen Nadal en Federer.

Volledig scherm Rafael Nadal weet in 2006 met succes zijn titel te verdedigen. © EPA

3. Roland Garros (2007)

Nadal wint voor de derde achtereenvolgende keer Roland Garros en bewijst andermaal de koning van het gravel te zijn. Ook nu weet hij de Zwitser Federer te verslaan: 6-3, 4-6, 6-3 en 6-4.

Volledig scherm En dat is nummer drie voor Rafael Nadal op Roland Garros. © EPA

4. Roland Garros (2008)

Een jaar later neemt Nadal het in de finale van Roland Garros wederom op tegen Federer. Ook nu zegeviert Nadal: 6-1, 6-3 en 6-0. Door vier keer achter elkaar het befaamde tennistoernooi in Parijs te winnen, evenaart hij het record van de Zweedse toptennisser Björn Borg.

Volledig scherm Rafael Nadal ontvangt de trofee uit handen van Björn Borg. © EPA

5. Wimbledon (2008)

Later dat jaar moet Nadal op gras weten af te rekenen met, daar is-ie weer, Federer. Na een zenuwslopende partij van bijna vijf uur komt de droom van Nadal uit: hij wint voor de eerste keer het prestigieuze Wimbledon (6-4, 6-4, 6-7, 6-7 en 9-7).

Volledig scherm Rafael Nadal wint voor het eerst Wimbledon. © AFP

6. Australian Open (2009)

In 2009 is Nadal in de finale van de Australian Open in een vijfsetter te sterk voor zijn rivaal Federer: 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 en 6-2. Ook dit toernooi mag hij nu bijschrijven op zijn steeds fraaier wordende palmares.

Volledig scherm Rafael Nadal stort in Melbourne ter aarde na het winnen van de Australian Open. © SCHREYER

7. Roland Garros (2010)

Roland Garros en Rafael Nadal, het blijft een wonderbaarlijk huwelijk. Op 6 juni wint Nadal zijn vijfde titel in Parijs door de Zweedse Robin Söderling overtuigend in drie sets te verslaan: 6-4, 6-2 en 6-4.

Volledig scherm Rafael Nadal schrijft ook in 2010 Roland Garros op zijn naam. © EPA

8. Wimbledon (2010)

Rafael Nadal bijt in 2010 zijn tanden stuk. Een maand na zijn overwinning in Parijs boekt hij voor de tweede keer de eindzege op Wimbledon. Nu rekent hij af met de Tsjechische Tomas Berdych: 6-3, 7-5 en 6-4.

Volledig scherm Rafael Nadal viert zijn tweede Wimbledon-zege. © REUTERS

9. US Open (2010)

En dan is daar ook nog de overwinning in New York. Rafael Nadal schrijft na een schitterende zege op Novak Djokovic (6-4, 5-7, 6-4 en 6-2) de US Open op zijn naam.

Volledig scherm Rafael Nadal wint de US Open. © AFP

10. Roland Garros (2011)

Hé, dat gezicht herkennen we. En de prijs ook. Jawel, Rafael Nadal mag zich ook in 2011 de winnaar van Roland Garros noemen. De gravelkoning verslaat Federer in vier sets: 7-5, 7-6, 5-7 en 6-1.

Volledig scherm Rafael Nadal wint wederom Roland Garros. © REUTERS

11. Roland Garros (2012)

De finale werd verplaatst door de regen, maar ook 2012 weet Rafael Nadal te winnen op Roland Garros, zijn zevende titel in Parijs. Daarmee heeft hij andermaal een record te pakken, want nog nooit eerder won iemand zo vaak Roland Garros. Djokovic moest het hoofd buigen: 6-4, 6-3, 2-6 en 7-5.

Volledig scherm Rafael Nadal verslaat in 2012 Djokovic en wint Roland Garros. © EPA

12. Roland Garros (2013)

Winnen op Roland Garros, het zal Rafael Nadal nooit gaan vervelen. Ook niet in 2013. Hij wint van zijn landgenoot David Ferrer in drie sets: 6-3, 6-2 en 6-3. Zijn achtste overwinning in Parijs.

Volledig scherm Winnen op Roland Garros, het zal Rafael Nadal nooit gaan vervelen. Ook niet in 2013. © EPA

13. US Open (2013)

Ook nu weet Nadal weer de titel op de US Open te veroveren, ditmaal ten koste van Djokovic: 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1. De teller staat inmiddels op dertien Grand Slam-titels.

Volledig scherm Radael Nadal glundert na winst op de US Open. © AFP

14. Roland Garros (2014)

Ongelofelijk, maar waar. Rafael Nadal weet in 2014 voor de negende keer Roland Garros te winnen. Djokovic verslikt zich ook nu in de Spanjaard: 3-6, 7-5, 6-2 en 6-4.

Volledig scherm Rafael Nadal na het winnen van Roland Garros in 2014. © EPA

15. Roland Garros (2017)

Na een blessure etaleert Rafael Nadal wederom zijn klasse in Parijs. La Décima is een feit. In 2017 wint Rafael Nadal voor de tiende keer de titel op Roland Garros. Hij heerst in de finale tegen de Zwitser Stan Wawrinka: 6-2, 6-3 en 6-1.

Volledig scherm De glimlach is terug op het gelaat van Rafael Nadal. Hij wint Roland Garros in 2017. © AFP

16. US Open (2017)

‘Nadal maakt retrojaar 2017 rond met winst US Open’, zo kopt deze krant. Hij legt met een overwinning op de Zuid Afrikaanse Kevin Anderson (6-3, 6-3 en 6-3) beslag op zijn derde US Open-zege.

Volledig scherm Rafael Nadal wint de US Open in 2017 © REUTERS

17. Roland Garros (2018)

In 2018 drukt Rafael Nadal nog altijd zijn stempel op Roland Garros. De Oostenrijker Dominic Thiem heeft in de finale geen schijn van kans tegen een oppermachtige Nadal: 6-4, 6-3 en 6-2.

Volledig scherm Rafael Nadal kan zijn geluk niet op na het winnen van Roland Garros in 2018. © EPA

18. Roland Garros (2019)

Een kus van de koning. Rafael Nadal wint in de finale van Roland Garros in vier sets van Thiem, die vorig jaar ook geen vuist kon maken tegen Nadal: 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. Nooit eerder won een tennisser hetzelfde Grand Slam-toernooi twaalf keer.

Volledig scherm Rafael Nadal wint in 2019 voor de twaalfde keer Roland Garros. © BSR Agency

19. US Open (2019)

De vierde titel in New York voor Rafael Nadal is een feit. In een zinderende finale op de US Open klopt Nadal uiteindelijk de Russische Daniil Medvedev: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4.

Volledig scherm Rafael Nadal wint ook in 2019 de US Open. © AFP

20. Roland Garros (2020)

En dat is nummer twintig! De 34-jarige Rafael Nadal evenaart na zijn zege in de finale van Roland Garros (6-0, 6-2 en 7-5 ten koste van Djokovic) het record van Roger Federer met twintig Grand Slam-titels. Nu kust hij de trofee met mondkapje vanwege de coronamaatregelen. Wat staat ons nog te wachten?

Volledig scherm Rafael Nadal zet zoals zo vaak zijn tanden in de trofee na zijn overwinning op Roland Garros. © EPA

Volledig scherm Rafael Nadal evenaart na het winnen van Roland Garros het record van Roger Federer met twintig Grand Slam-titels. © EPA