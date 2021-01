100 in allereerste beurt en het hoogste gemiddelde van 2020: wie is WK-sensatie Dave Chisnall?

Fotoserie De mooiste plaatjes van het schans­sprin­gen in Gar­misch-Partenkir­chen

1 januari De Pool Dawid Kubacki heeft dankzij een recordafstand van 144 meter in zijn tweede sprong het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Hij troefde de Noor Halvor Egner Granerud af, die na de eerste sprong nog de leiding had in de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee. Granerud, de leider in de wereldbeker deze winter, eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Pool Piotr Zyla.