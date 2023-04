Zwitserse soliste Linda Zanetti laat iedereen achter zich in EPZ Omloop van Borsele

Vijf Zeeuwse titels voor atleet Daan Schuit, Frans Bos schrijft weer een record op zijn naam

Bij het open Zeeuws kampioenschap atletiek op de baan in Zierikzee behaalde Daan Schuit van Scheldesport vier titels in de categorie U20 en één bij de senioren. De 100 meter liep hij in 11.97, bij het speerwerpen gooide hij 43.40 meter, op het hoogspringen sprong hij 1.75 meter en bij het verspringingen 6.35 meter. Bij het kogelstoten bij de senioren gooide Schuit 12.57 meter.