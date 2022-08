Zwemmers onderweg in mythische wedstrijd om Scheldebeker

Tim van Dijke wint proloog met Nederlands team in Tour de l’Avenir

LA ROCHE-SUR-YON - Tim van Dijke heeft met de Nederlandse ploeg direct de openingsproloog in de Tour de l’Avenir gewonnen. Het team legde de proloog over 3,9 kilometer af in 3:51, vier seconden sneller dan Noorwegen en Groot-Brittanië.

