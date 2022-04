Zwemmers DZK berusten in degradatie naar eerste divisie

De nummers vijftien tot en met achttien degraderen rechtstreeks naar de eerste divisie. ,,Het is een cliché: je staat waar je staat aan het einde en daar behoor je te staan. Zo simpel is het”, concludeerde hoofdtrainer John Bonte.

Niet alleen bij de trainersstaf, maar ook bij de zwemmers heerste er berusting na de degradatie. ,,Iedereen is reëel. Dit is gewoon een niveautje te hoog voor ons. We gaan een niveau zakken en dan gaan we weer strijden met z’n allen.”