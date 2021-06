Zwemloop Heinkenszand is terug, wil jeugd prikkelen en Zeeuws kampioenschap worden

VIDEO Bjorn Bouwman heeft voor snikhete marathon nog ruimte op zijn shirt

27 mei ZIERIKZEE - Bjorn Bouwman (18) uit Zierikzee is in voorbereiding op zijn eerste marathon. Niet in Rotterdam of Londen, maar in de woestijn in Jordanië. Hij loopt de snikhete marathon op 4 september met een bijzonder doel: geld ophalen voor KiKa. ,,Mijn neefje is er gelukkig weer bovenop gekomen, maar voor te veel kinderen is dit niet het geval.’’