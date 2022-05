Zweistra vierde in Nations Cup-wedstrijd

Luxembur­ger Michotte slaat zijn slaag en draagt drie truien in Junioren Driedaagse

SLUISKIL - Niels Michotte heeft zaterdag zijn slag geslagen in de tijdrit van de SPIE Junioren Driedaagse. De Luxemburger legde het parkoers in Westdorpe het snelst af en nam daarmee de leiding in het algemeen klassement over van de Deen Boas Lysgaard. Hij behield zijn koppositie later op de dag in de derde etappe, een rit in lijn in en rond Sluiskil.

