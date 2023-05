Zweistra tweede met Oranje in eerste wedstrijd Nations Cup

Zweistra, recent al vijfde in de wereldbekerfinale, was duidelijk de Nederlandse kopvrouw. Met een vijfde plaats in de Grand Prix (73.174 procent), en een derde plek in de kür op muziek (79,455) kwam ze goed uit de verf met Hexagon's Ich Weiss.

Over drie weken is het NK in Ermelo. Daarna volgt ook het CHIO in Rotterdam. Zweistra staat er goed op voor deelname aan het EK, dat later in het jaar in Duitsland is.