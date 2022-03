Zweistra mag juichen, maar durft het eigenlijk nog niet

De 39-jarige inwoonster van Schore is blij dat ze zich gekwalificeerd heeft, nota bene als enige Nederlandse. Maar daar was in voorgaande jaren ook sprake van. In 2020 pakte ze een ticket voor de finale in Las Vegas, maar die ging niet door vanwege corona. In 2021 zou ze naar Gothenburg gaan, maar toen dook net het voor paarden riskante rhinovirus op. Terwijl Zweistra zich zaterdag in Den Bosch door iedereen liet feliciteren met haar plaatsing, was ze zelf nog voorzichtig. ,,Er kan altijd nog iets tussenkomen, hè.”