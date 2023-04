Zweistra in de wolken na wereldbekerfinale, Van Liere is ‘kapot’ van late afmelding

Zweistra was uiteindelijk de enige Nederlandse die in Omaha (Nebraska) in actie kwam. Provinciegenote Dinja van Liere moest eerder in de week haar paard Hermès terugtrekken en vervolgens bleek ook het paard van Marieke van der Putten niet fit.

De amazone van Stal Hexagon kwam woensdag al uit op de zesde plaats in de Grand Prix en vrijdag (zaterdag Nederlandse tijd) verbeterde ze zich nog in Grand Prix Freestyle. Zweistra kwam met Hexagon's Ich Weiss uit op 78,204 procent. Ze werd daarmee vijfde, maar wel op zo'n 5 procent van de top 4. Ze verdiende met haar prestatie 21.550 euro. De Duitse Jessika von Bredo-Werndl won met 90,482.

Dinja van Liere

Dinja van Liere liet via de KNHS weten er ‘helemaal kapot van te zijn’ dat ze niet kon deelnemen in Omaha. ,,Natuurlijk hadden we hier graag laten zien wat we kunnen en om dan helemaal naar Amerika te vliegen met hem om niet te kunnen starten is echt verschrikkelijk. Hermès lijkt nu alweer wat opgeknapt te zijn en oogt alweer veel frisser en fitter gelukkig! Maar we gaan het eerst even rustig aan doen met hem. Hij heeft toch best wat grote wedstrijden gelopen en hij mag nu echt even rustig aan doen. En dan kijken we daarna wel weer wat de volgende wedstrijd gaat worden. Eerst geven we hem alle tijd om te herstellen.”

,,Hij moet ergens een verdraaiing of iets hebben opgelopen, omdat hij bij de vetcheck ‘s middags ineens twijfelachtig was", zei de amazone uit Kapelle. ,,Dat is al niets voor Hermès. Bij het losrijden was hij niet echt 100 procent en toen hebben we samen met de dierenarts besloten om niet te starten. Alles moet kloppen om een topprestatie te kunnen neerzetten en we willen geen enkel risico met hem lopen. Als Hermès thuis is, gaan we een volledige check up doen.”