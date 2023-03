Zware Wim Hendriks Trofee levert Dejaegher zijn eerste grote zege op, 125 renners halen finish niet

OVERZICHT Seolto zet in korfbaltop­per met weinig amusements­waar­de grote stap naar de titel

Op papier was de korfbaltopper in klasse 3M tussen Seolto en KVK dé climax van het seizoen. In de praktijk bleef het ver verstoken van het gehoopte spektakelstuk. Een winnaar kwam er wel: Seolto. De titel kan de Vlissingers in de laatste twee speelrondes nauwelijks meer ontgaan.