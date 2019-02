Zuur voor Jean Paul de Bruijn: ongeslagen maar toch uitgeschakeld in wereldbeker

Twee keer speelde De Bruijn gelijk. Eerst tegen de Griek Kostas Papakostantinou met 30-30 in 23 beurten en daarna nog eens met 30-30 tegen de jonge Spanjaard Antonia Montes in 24 beurten. Die laatste had echter wel gewonnen van de Griek en plaatste zich voor de volgende ronde.

In partijen naar 30 punten heeft De Bruijn het vaker lastig. Hij heeft doorgaans veel tijd nodig om te wennen aan het materiaal. Dat was vooral in zijn tweede partij zichtbaar. Pas bij een achterstand van 26-16 kwam hij in de wedstrijd en maakte zelfs nog gelijk. Het was echter niet genoeg voor een langer verblijf in Antalya.