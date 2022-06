Zuur! Monique Verschuure komt 65 meter tekort voor Zeeuw uurrecord

Voor het eerst in dik dertig jaar was er een uurloop op Zeeuwse bodem. Jan Roose nam het initiatief en kreeg de Goese atletiekvereniging enthousiast. Dat er bij de eerste editie maar zo'n twintig atleten aan de start stonden, was geen probleem. Men vond: zoiets moet weer groeien.

Wel een probleem was de enorme hoosbui die tussen 18.00 en 19.00 uur over Goes trok. De baan op sportpark Het Schenge kwam compleet blank te staan. Met man en macht werd er geveegd, maar om 19.15 uur was nog niet alles weg. Besloten werd om de banen 1, 2 en 3 letterlijk links te laten liggen en langs pionnetjes in baan 4 te gaan lopen. Dan is een rondje ongeveer 423 in plaats van 400 meter. Vandaar het lastige rekenwerk na afloop...