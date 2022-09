Zuur bericht voor twee Zeeuwse zwemmers: geen oversteek van IJsselmeer

De IJsselmeer Zwemmarathon is een exclusieve zwemwedstrijd van Stavoren naar Medemblik, met een lengte van zo'n 22 kilometer. Aanvankelijk zouden tien zwemmers starten, maar er zijn maar acht begeleidingsboten beschikbaar. ‘Ondanks een heftige zoektocht van vele weken en door velen, zelfs buiten de organisatie, is het niet gelukt om de laatste twee boten te vinden', meldt de organisatie. ‘Wij zijn de vele mensen die zich ingezet hebben in deze zoektocht uitermate dankbaar. Daarnaast spreken wij onze respect uit naar DZK voor hun begrip, meedenken en medewerking. Wij realiseren ons dat een zomer lang met ontberingen en vooral het uitkomen van een droom hierdoor teniet worden gedaan. Natuurlijk zullen we dat meenemen in de evaluatie en ook in een nabespreking met beide zwemmers.’