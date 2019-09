Zus Lindy van Anrooij: ‘Shirin kan er altijd een schepje bovenop doen’

Lesley Pattinama-Kerkhove sluit Chinese trip af met verlies

20 september WUHAN – Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om voor de derde week op rij het hoofdschema van een Chinees WTA-toernooi te halen. In Wuhan strandde ze al in de eerste kwalificatieronde.