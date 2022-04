Zoë Bäckstedt houdt de familietraditie in stand in EPZ Omloop van Borsele

Zoe Bäckstedt maakt favorieten­rol waar in tijdrit EPZ Omloop van Borsele

Ze was vooraf de torenhoge favoriete, al waren er wel enige vraagtekens over haar vorm. Toch stond er op de Britse Zoe Bäckstedt, dochter van de winnaar van Parijs-Roubaix, absoluut geen maat. De 17-jarige tweedejaars juniore legde de 14,2 kilometer lange individuele tijdrit in negentien minuten en 26 seconden af en was daarmee bijna een kilometer per uur sneller dan haar landgenote Izzy Sharp. Nienke Vinke (NXTG U19) pakte plek drie.

22 april