ZLM Tour maakt 300 kilometer door Zeeland

Atleet uit Overijssel zoekt loopmaat in Zeeland voor zijn marathon­pro­ject

12:49 GOES - Remco Groot Beumer uit Raalte zoekt een loopmaatje in Zeeland. De atleet uit Overijssel wil dit jaar elke maand een marathon lopen in een andere provincie. In mei wil hij zijn marathon in Zeeland afvinken. Maar dat wil hij niet alleen doen.