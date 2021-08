Zilveren paralympische kroon voor Corné de Koning uit Goes

TOKIO - Roeier Corné de Koning uit Goes en Annika van der Meer behaalden afgelopen nacht een zilveren plak in de gemengd dubbeltwee bij de Paralympische Spelen.

In Tokio ging het goud naar Groot-Brittannië, China won brons. Het is voor Nederland de eerste roeimedaille in Tokio.

De Koning en Van der Meer waren het snelst weg, maar zagen eerst China en vervolgens ook het Britse team langszij komen. Ook Oekraïne mengde zich in de strijd om de podiumplaatsen. In de laatste 500 meter wisten De Koning en Van der Meer het verschil te maken en gingen ze China alsnog voorbij.

Quote Het was mooi dat we in die laatste tweehon­derd meter naar plek twee hebben weten op te schuiven, dat is wel een fenomenaal gevoel Corné de Koning

,,De drie voor het podium waren flink gewaagd aan elkaar”, analyseerde De Koning. ,,Het was mooi dat we in die laatste tweehonderd meter naar plek twee hebben weten op te schuiven, dat is wel een fenomenaal gevoel.”

Het Nederlandse duo plaatste zich een dag eerder voor de finale als snelste in de herkansingen. In de heats had het China nog voor zich moeten dulden.

Nu wel een paralympische medaille

Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was De Koning er ook al bij en was hij slechts twee seconden verwijderd van een medaille. Destijds roeide hij nog aan de zijde van Esther van der Loos. Samen met de 35-jarige Van der Meer wist De Koning zich al tweemaal (in 2017 en 2018) tot wereldkampioen te kronen.

In april van dit jaar werd het Nederlandse duo als Europees kampioen onttroond door de Britten Lauren Rowles en Laurence Whitely. Het verschil was groot: negen seconden in het voordeel van het Britse duo dat in 2016 ook al het goud in Rio en in 2019 de laatste wereldtitel opeiste.

Het Britse duo herhaalde dat kunstje in Tokio. Het verschil met De Koning en Van der Meer was nu echter aanzienlijk kleiner, nog geen vijf seconden. De voorsprong van het Nederlandse koppel op de Chinese nummer drie Liu/Jiang was een kleine zes tellen.

Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer

Rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees uit Oud-Vossemeer sloot met het Nederlands team de poulefase af met een 63-24-overwinning op Spanje. Oranje plaatste zich daardoor als tweede in de poule, achter China, en speelt dinsdag in de kwartfinale . De tegenstander is nog niet bekend.