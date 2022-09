Zilver voor Van Anrooij op WK tijdrijden onder 23 jaar

Shirin van Anrooij (20) heeft in de nacht van zaterdag op zondag zilver gewonnen op het WK tijdrijden voor beloftes. In het Australische Wollongong moest de Kapelse wielrenster de Italiaanse Vittoria Guazzini voor zich dulden. Het verschil aan de meet was na 34 kilometer maar liefst 1 minuut en 49 seconden.

Dat Van Anrooij een podiumkandidate was aan de oostkust van Australië, was bekend. Dat Guazzini haar voornaamste concurrente was eveneens. Op het EK in Portugal, eerder deze zomer, ging het goud nog naar de Zeeuwse en moest de één jaar oudere Italiaanse elf seconden toegeven.

De Zeeuwse ging al vroeg van start, als vijfde van alle beloftes en elite-rensters. Met haar eindtijd van 47.09,45 minuten (gemiddeld 43,393 km/u) zette ze toen de snelste tijd neer. Zo'n 9 kilometer voor haar finish haalde ze zelfs de voor haar gestarte Zuid-Afrikaanse Maude Le Roux in, wat moraal gaf. Haar tweede rondje van 17 kilometer was sneller dan haar eerste.

Pas later in de nacht werd duidelijk wat de tijd waard was: zilver bij de beloftes en een bijzonder knappe dertiende plaats overall. Ellen van Dijk, de titelverdedigster en ploeggenote van Van Anrooij bij Trek-Segafredo, greep de titel bij de elites. Annemiek van Vleuten eindigde tussen hen in als zevende.

Van Anrooij werd al eens eerder tweede op het WK tijdrijden. Dat was in 2019 bij de juniores. Eerder in 2022 finishte ze ook als tweede op het WK veldrijden voor beloftes. In die tak van sport won ze de regenboogtrui wel al bij de juniores, in 2019.