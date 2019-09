Zilver voor Shirin van Anrooij op WK tijdrijden

‘DVO’ is slechts één van de generale repetities voor TOP

8:00 ARNEMUIDEN - 5 oktober is voor TOP Arnemuiden dé dag. Dan is het uitduel met DeetosSnel, de grote concurrent in de strijd tegen degradatie uit de ereklasse. ,,Alles wat we in de weken voorafgaand doen, staat in het teken van die wedstrijd”, zei Anita de Ridder zaterdag. ,,Nu mogen we dus nog fouten maken. Straks niet meer.”