Zilver Shirin van Anrooij op WK; leermeester Sven Nys is bijzonder trots op haar ontwikkeling

De o zo talentvolle Zeeuwse stond al veel vaker met Puck Pieterse en Fem van Empel op het podium. Bij het EK was zíj de nummer één, bij het NK trok Van Empel aan het langste eind. En nu, in Fayetteville, was het die andere Oranje-kandidate, Pieterse.

Dat het in Fayetteville tussen drie Nederlandse toprijdsters zou gaan, was van tevoren bekend. De drie negentienjarigen doen nauwelijks voor de absolute wereldtop onder en staan allemaal in de top acht van de wereldranglijst. Buitenlandse leeftijdsgenoten zitten daar nog ver achter. Het was op het rondje in Arkansas de vraag: wie stak er na het overwinnen van de jetlag in de beste vorm en maakte de minste foutjes? Het antwoord kwam om tien voor negen Nederlandse tijd: Pieterse ging als eerste de sprint-a-deux aan en hield Van Anrooij een half wiel achter zich.