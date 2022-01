Zierikzeeënaar loopt tegen kanker voor zijn verloren ouders: ‘Ik wil niet zielig doen’

Toen Koert vier jaar was overleed zijn vader aan slokdarmkanker. ,,Ik was nog heel jong, dus wist niet beter dan dat ik geen vader had. Alleen als ik bij vriendjes speelde, was het raar dat zij wel een vader hadden. Maar ik heb een prima jeugd gehad, ik woonde samen met mijn moeder en broer in Moriaanshoofd.‘’