Yunis Stitan verandert na het startschot in een tijger

8:11 DREISCHOR - Het liefst had hij zaterdag zijn eerste plaats van vorig jaar in de Kustcross van Vlissingen met verve verdedigd. Maar een kuitblessure zat Yunis Stitan in de weg; hij werd vierde. Aanvankelijk twijfelde de 29-jarige atleet uit Dreischor over zijn deelname. ,,Als ik start, moet ik een kans hebben om te winnen en dat was nu niet het geval.” Maar bij de cross ligt niet zijn prioriteit. ,,Mijn focus ligt op de baan.”