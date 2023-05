Zestienjarige invalster redt een punt voor TOP Arnemuiden

Het geduld van Julia Bouthoorn wordt beloond in Nisse

Zeeland bulkt van het dressuurtalent. Dat liet de slotdag van de Nationale tweedaagse van de Weelruiters zaterdag in Nisse wel zien. Julia Bouthoorn was met de goedgekeurde Duitse dekhengst Deep Donnerhall PS en de ruin Sir Rheingold spekkoper. De amazone uit Vogelwaarde won alles wat er voor haar te winnen was.