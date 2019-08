Zesde toernooizege Lesley Kerkhove

Zeeuwen grijpen net naast de hoofdprijs bij Jumpin’ de Weel

2 augustus NISSE - Marit Huige uit Nisse en Cindy Perdaen uit Philippine gaven in het 1.40m nationaal Twee fasen Special de dominante rol van de Zeeuwen op Jumpin’ De Weel in Nisse een vervolg. Maar de Belg Hani Bisharat met de merrie Way of Society ging met de hoogste eer strijken.