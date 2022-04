Zes korfbalclubs in de play-offs; wat staat er op het spel?

Hoofdklasse.

Unitas-TOP Arnemuiden (20.00 uur in Harderwijk, livestream via YouTube).

De heenwedstrijd in de tweede ronde van de play-offs eindigde dinsdagavond in 21-22. Hoewel het verschil uiteindelijk klein was, was Unitas wel de duidelijk de betere, completere ploeg. Wil TOP nog de hoofdklassefinale halen, dan moet er dit keer gewonnen worden. Dan komt de stand op 1-1 en volgt er een derde duel.

Overgangsklasse.

Sporting Delta-Swift (19.30 uur in Dordrecht, livestream via https://youtu.be/dY6TtRVJUfI).

Doordat Swift als tweede is geëindigd in de poule, speelt het nu tweemaal tegen de nummer één uit een andere poule, Sporting Delta. De Middelburgse ploeg geldt niet als favoriet, maar heeft in de afgelopen weken laten zien veel doeltreffender te zijn dan de Dordtenaren. Gemiddeld maakt Swift vijf doelpunten meer dan Sporting Delta. Volgende week zaterdag is in De Sprong de return. De winnaar promoveert naar de hoofdklasse, de verliezer blijft in de overgangsklasse.

Ondo-KCR (19.30 uur in Middelburg).

Ondo is in de overgangsklasse als vierde geëindigd en treft tweemaal KCR, de nummer vier uit een andere poule. De ploeg uit Sint-Laurens begint thuis. De winnaar blijft overgangsklasser, de verliezer degradeert naar de eerste klasse.

Tweede klasse.

Togo-OZC (15.30 uur in Goes).

Ook voor Togo is het erop of eronder. De Goese ploeg werd vierde in de eigen poule en ontmoet nu tweemaal het Rotterdamse OZC, dat eveneens vierde werd. Het verschil is dat Togo zes duels verloor en OZC één keer won en één keer gelijkspeelde. De winnaar blijft tweedeklasser, de verliezer degradeert naar de derde klasse.

Derde klasse.

Atlas-Ventura Sport (16.00 uur in Oost-Souburg).

Atlas was veruit de sterkste ploeg in de derde klasse Ia en mag zich de favoriet noemen in de twee duels met Ventura Sport. De winnaar promoveert sowieso naar de tweede klasse, de zeven beste verliezers (gemeten aan de hand van de eindstanden in de klasses) promoveren ook nog. Omdat Atlas 10 punten pakte in de poule is het zeer reëël dat Atlas zelfs na verlies in de play-offs ook omhoog gaat.

DSO-KVK (15.00 uur in Klundert).

Voor KVK geldt hetzelfde als Atlas. De Kapelse ploeg was poulewinnaar en maakt ook een grote kans te promoveren naar de tweede klasse. Met 8 punten is een scenario als lucky loser evenwel minder vanzelfsprekend.