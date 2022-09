Zes gemiste stippen leiden nederlaag TOP in

NK zeilen in Bruinisse kan rekenen op ‘perfecte weeromstan­dig­he­den’

BRUINISSE - In het water bij Bruinisse wordt dit weekend het Open Nederlands Kampioenschap zeilen gevaren in de RS500 en RS Aero. In de RS500 staan 33 boten (66 zeilers) aan de start en de RS Aero kent bijna 30 deelnemers. Het evenement wordt georganiseerd door de beide klasse organisaties in samenwerking met ZCK uit Hank, Jachthaven Bruinisse en Aquavitesse.

8 september