Zeiler Paul Hameeteman 'wereldkampioen’ foil zeilen

Hameeteman zeilt normaliter in de Laser Standaard, een olympische klasse. Voor hem was het racen in de WASZP-klasse (een foilboot, waarbij het vaartuig los komt van het water) een uitstapje. Hij had er ook niet veel mee getraind.

In Italië deden in totaal bijna 147 zeilers mee in de relatief nieuwe klasse, van wie er 53 in de race waren voor de titel bij de junioren. Ze gingen zestien keer het water op, waarbij de twee slechtste resultaten mochten worden weggestreept. Hameeteman zat drie keer bij de beste drie en eindigde als achtste overall. Hij was ruimschoots de eerste in zijn leeftijdsklasse; de Australische nummer twee zat 72 strafpunten achter hem.

Belangrijker voor het Schouwse talent - in 2021 in Nederland uitgeroepen tot jeugdzeiler van het jaar - het WK onder 21 in de Laser Standaard. Dat is eind augustus in Portugal.

